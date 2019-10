Punt per al Jabac en un partit ensopit

Futbol. Divisió d'Honor Juvenil

Sergi Estapé

08.10.2019 | 04:00

El Jabac no va poder passar de l'empat sense gols en el seu enfrontament al municipal de Can Jofresa davant de l'Europa, un dels, a priori, rivals directes dels egarencs de cara a assolir la permanència. El conjunt d'Edu Mota, en un matx força ensopit i amb escasses oportunitats de gol, van sumar un punt que els manté a la tretzena posició de la taula classificatòria.El partit no va oferir grans moments. Els dos equips van començar amb poca intensitat ...