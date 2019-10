Pendents de l'estat físic de Sergi Arranz

08.10.2019 | 04:00

El davanter del Terrassa FC Sergi Arranz no va poder acabar el partit per una lesió al turmell. El jugador va abandonar el camp amb mostres visibles de dificultats per caminar i ahir les molèsties es mantenien. Ara caldrà esperar a conèixer el diagnòstic definitiu per saber si el diumenge vinent podrà jugar contra el Sants, una possibilitat que sembla complicada en aquests moments. Tampoc estarà disponible el defensa Yaya Sidibe, que també es va lesionar quan faltaven pocs minuts per acabar l'encontre. Yaya va patir una lesió de tipus muscular.