Una derrota que ha de servir per créixer

08.10.2019 | 04:00

La falta de preparació i la diferència entre els dos projectes van ser les dues claus que va assenyalar Xavi Pérez com a factors determinants d'un marcador tan exagerat. "Som un equip nou, amb quatre incorporacions, cal temps perquè tothom entengui el seu rol, perquè l'equip creixi. Al final es tracta de seguir treballant". Tot i la derrota, Pérez confia en el potencial d'un equip cridat a fer coses importants. "És normal el que ha passat, però la línia és competir contra tots els equips. Estem més a prop i al final de la temporada encara hi serem més", assegurava el tècnic egarenc. A l'altra banqueta, un David Palma que no se n'amagava de la necessitat que tenia el seu equip d'un resultat així. "El resultat normalment reflecteix el que hi ha, i penso que encara hi ha una diferència important entre els dos equips. Teníem ganes de venir aquí, a Terrassa, i plantejar un partit molt defensiu i a fer mal. Volíem donar un cop sobre la taula. Et diré més, teníem la necessitat de fer-ho. És la línia que volem seguir", explicava un David Palma content i que donava per fet que el Terrassa lluitaria per estar entre els millors a final de temporada.