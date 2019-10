Clara derrota d'un Matadepera irregular

Bàsquet. Tercera Catalana Femenina

08.10.2019 | 04:00

Un parcial de 23 a 4 als primers 10 minuts va pesar com una llosa a un Matadepera de dues cares. Una, la de la primera part, apàtica, sense competitivitat i concedint infinitat d'accions clares de cistella al rival. La segona, als darreres 20 minuts, amb iniciativa, ganes i lluita va ser incapaç per donar la volta a un marcador que al descans era de 39 a 13.El Matadepera ho va intentar, va lluitar per reduir la diferència al marcador, però en cap moment va ser a ...