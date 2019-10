El Can Parellada salva un punt contra el Juan XXIII

Futbol. Tercera Catalana. Grup VI

08.10.2019 | 04:00

El derbi local entre Can Parellada i Juan XXIII semblava clarament decantant a favor dels visitants que, a la represa, guanyaven per 0 a 2, gràcies als gols de Gómez, de penal, i Iván González. Però els de Jordi Muñoz van aconseguir rescatar un punt al final. Ángel va retallar distàncies i, a cinc minuts pel final, Miki Girbau va fer el 2 a 2.CD Can Parellada, 2Jihad, Ligero, Miki Girbau, Bigo, Guillermo, Pardi, Kike Belbel, Ángel, ...