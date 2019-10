Amb la llicó apresa 

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

08.10.2019 | 04:00

El partit del Terrassa FC a Cerdanyola del Vallès no va ser estèticament espectacular. Però els egarencs van jugar un molt bon partit de futbol en el sentit més ampli de la concepció d'aquest esport. Ordenats, solidaris, esforçats, competitius i concentrats. Cinc virtuts cabdals en l'esport que van aplicar amb rigor per sumar la primera victòria fora de casa i entrar, amb aquests tres punts, en zona de "play off". Des de la primera jornada que els egarencs no trepitjaven la zona noble de la ...