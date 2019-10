El Terrassa FC guanya a Cerdanyola i ja està en zona de "play off"

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

06.10.2019 | 22:01

El Terrassa FC ha sumat a Cerdanyola la seva primera victòria de la temporada fora de casa i amb els tres punts obtinguts s'ha situat a la quarta plaça de la taula classificatòria. Els egarencs han guanyat per 0 a 2 després d'haver signat un partir molt complet en el que han mantingut la concentració en tot moment, competint a gran nivell davant un rival molt exigent al seu camp.

Xevi Molist ha modificat el seu dibuix, apostant per un 4-3-3 amb la principal novetat d'Àlex Fernández al centre del camp. El conjunt terrassista ha imposat el seu joc a la primera part i després de tres arribades interessants a l'àrea ha trobat el gol en una acció de Jaume a la banda dreta que ha rematat a gol Sergi Arranz en el minut 37. A l'inici de la segona meitat, el mateix Arranz ha marcat el 0 a 2 en una jugada iniciada en un gran llançament de falta de Coro que ha rematat molt bé Genís i ha finalitzat Arranz. Amb el 0 a 2 el partit ha estat obert i el Cerdanyola ha pres riscos. El Terrassa ha tingut alguna oportunitat per ampliar el marcador a la contra. El egarencs han perdut per lesió Sergi Arranz i als darrers minuts Yayà, quan ja s'havien fet els tres canvis.