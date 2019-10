El San Cristóbal no pot trencar la ratxa del líder

Futbol. Tercera Divisió

06.10.2019 | 22:09

El San Cristóbal ha perdut aquest diumenge per 2 a 0 al camp de la Pobla de Mafumet, líder del campionat després d'haver sumat tots els punts que ha disputat fins al moment. Els locals s'han avançat al marcador al minut 29 gràcies a un penal transformat per Sergio Montero.Cinc minuts més tard, Guillermo ha fet el segon gol del filial del Nàstic. Malgrat que el San Cristóbal ha intentat reaccionar a la segona part, no ha pogut reduir les diferències.