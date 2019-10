S'obre el termini d'inscripcions a la Cursa Solidària per a la Infància

Atletisme

05.10.2019 | 04:00

El CE Guadalhorce ha obert el termini d'inscripcions per a la sisena edició de la Cursa Solidària per a la Infància, prova de caràcter solidari que aquesta entitat promou amb la finalitat de donar suport a les seves activitats en favor dels nens. La prova, que té com a centre el Parc Vallès, es disputarà el pròxim 24 de novembre i al llarg dels anys ha consolidat una notable participació. Fins al 31 d'octubre el preu de les inscripcions serà de 8 euros. Les mateixes es poden fer a la pàgina web de la prova: cursainfancia.com. La jornada consta d'una prova de 5 quilòmetres i proves infantils.