El RC Polo de Barcelona cau eliminat a la primera ronda de la EHL

05.10.2019 | 04:00

El conjunt del RC Polo de Barcelona ha caigut eliminat contra tot pronòstic en perdre a la primera eliminatòria de l'Euro Hockey League que es va jugar ahir a les instal·lacions del Pau Negre de Montjuïc, a Barcelona. Els barcelonins van perdre per un contundent marcador de 5 gols a 2 davant el conjunt anglès del Surbiton. L'equip de la Diagonal té un accent encara més terrassenc aquesta temporada. El seu entrenador és l'ex de l'Atlètic i el Júnior Roger Pallarols, mentre que hi ha fins a quatre terrassencs a la seva plantilla: David Alegre, Roc Oliva, Vicenç Ruiz i Xavi Lleonart. El canvi de format d'aquesta competició ha penalitzat moltíssim els barcelonins, que estaven obligats a guanyar el Surbiton per seguir endavant demà a la competició. Avui disputarà un partit ja del tot intranscendent a efectes classificatoris amb el Saint Germain.

Els dos primers quarts han estat marcats per la igualtat. Alan Forsyth, autor de tres gols, ha avançat els britànics als sis minuts de joc, però en la següent acció Javi Cabot ha empatat. Als deu minuts, Luke Taylor ha establert, també de penal, el 2 a 1 amb que s'ha arribat al descans. Forsyth ha reblat el clau al tercer acte amb el 3 a 1, però Vicenç Ruiz ha retallat distàncies en el següent atac. Quan semblava que els de Roger Pallarols eren més aprop d¡empatar, Taylor i Forsyth han anotat dos gols al darrer quart fins arribar al 5 a 2 definitiu.

En aquesta primera jornada, el Mannheimer ha golejat 6-0 al Montrouge i s'ha classificat per vuitens, igual que el Dinamo Kazan rus, que ha vençut per 4 a 2 al Saint Germain i el Hampstead & Westminster anglès, que ha eliminat l'HGC holandès. Els quarts es disputaran per Setmana Santa i el Club Egara ja hi està directament classificat.