Olga Domènech, Bea Ortiz i Paula Leitón, davant del CN Sabadell

05.10.2019 | 04:00

El derbi vallesà serà molt especial per les tres exjugadores del Sabadell que han fitxat pel Terrassa, Olga Domènech, Bea Ortiz i Paula Leitón. "El projecte em motiva moltíssim. Molta gent no ha entès que marxés del Sabadell, però els que em coneixen saben que no és un tema econòmic. Se'm farà extrany jugar contra elles, però intentarem guanyar", explica Olga Domènech. Bea Ortiz assenyala. "És un derbi importantíssim i tenim moltes ganes de jugar-lo. Han perdut jugadores, però s'han reforçat molt bé", diu. Paula Leitón, que torna a casa, explica: "Tenim equip per estar entre els millors de la Lliga. Jo sé el que és guanyar-ho tot amb el Sabadell i espero que això comenci a canviar", assenyala.