Nils Puchades, rival per primera vegada

05.10.2019 | 04:00

El Cerdanyola ha fet aquesta temporada un salt de qualitat en reforçar la seva plantilla amb jugadors que l'han de permetre estar a la zona mitjana-alta de la classificació. Un dels reforços més destacats ha estat el de l'ex terrassista Nils Puchades, que al final de la darrera temporada va acabar la seva etapa a l'equip egarenc després de tres anys al Camp Olímpic. Nils va sortir del Terrassa veient que el club no apostava de forma decidida per la seva renovació. Un altre jugador que ha passat en el passat recent pel vestidor egarenc és el defensa David López. I cal no oblidar el passat terrassista de jugadors com Manu Martín, Rubén o Alberto García. Xevi Molist sap que la motivació en aquest cas pot ser especial. "Quan un jugador s'enfronta al seu exequip la motivació és més alta. Cal tenir-ho en compte", diu. El camp del Cerdanyola és de bon record per un Terrassa que s'ha classificat dos cops pel "play off" en aquest escenari.