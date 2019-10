Jan Margarit, guanyador de la Sky Pirineu

Curses de muntanya

05.10.2019 | 18:43

El matadeperenc Jan Margarit ha guanyat la Sky Pirineu que s'ha disputat aquest dissabte amb sortida i arribada a la població de Bagà. La cursa tenia una distància de 36 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu. Margarit ha fet una marca de 3.17'09, arribant a la línia de meta amb una diferència de 1'20" sobre el noruec Stian Angermund, segon classificat. La tercera posició ha estat per Oriol Cardona, "Ha estat una prova molt dura. Fins que no he arribat a Bagà no he vist assegurada la victòria", ha dit Margarit a la línia de meta.