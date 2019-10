El DR'S Matadepera debutarà demà a la pista del Castellnou

Futbol sala. Segona Catalana.

05.10.2019 | 04:00

Demà a dos quarts d'una del migdia, el DR'S Matadepera s'estrenarà a la Lliga de Segona Catalana de futbol sala a la pista del Castellnou rubinenc. El conjunt matadeperenc es presenta com un dels rivals més perillosos del segon dels deu grups en què està dividida la categoria. Tindran com a rivals els següents equips del Vallès Occidental: Montcada "B", Inter Sentmenat, Grups Arrahona "B", EF Montcada, Pou Escorial "B" de Sabadell, PB Barberà del Vallès, Vacarisses "B", Castellar "B", CN Sabadell "B", Safa Sabadell, Castellnou, Cerdanyola 2006 i Sant Cugat "B". Els matadeperencs tornaran a jugar fora a la segona jornada, a Castellar. No s'estrenaran al pavelló de Matadepera fins a la tercera, en què rebran el Montcada "B".