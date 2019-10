Aprovar l'assignatura pendent

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

05.10.2019 | 04:00

Dos punts en tres sortides és el balanç del Terrassa FC com a visitant en aquestes primeres jornades del campionat de Lliga. Uns números no massa bons per a un equip que aspira a les primeres posicions del campionat i que està sostenint la seva classificació gràcies a la seva fiabilitat al Camp Olímpic. Els egarencs buscaran demà, a les 6 de la tarda, la primera victòria com a visitants al camp del Cerdanyola, un equip tradicionalment incòmode i que al seu camp acostuma a oferir molta ...