El San Cristóbal no tem ningú 

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

04.10.2019 | 04:00

Amb un balanç d'una victòria, dos empats i una derrota, el San Cristóbal ocupa la desena posició a la taula classificatòria. Igual que l'any passat, el seu inici està sent molt esperançador de cara a assolir el seu objectiu, que no és cap altre que salvar-se del descens com més aviat millor. Aquest diumenge, els parroquials visitaran el camp del líder, la Pobla Mafumet, l'únic equip del grup que ha guanyat tots els partits que s'han disputat. Igual que els d'Oliver Ballabriga, els tarragonins ...