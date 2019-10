Luque, padrí de la tercera edició de "Fútbol para la Igualdad", a Mallorca

Futbol

04.10.2019 | 04:00

El terrassenc Albert Luque, actualment membre del gabinet de la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, serà el padrí de la tercera edició de la iniciativa "Fútbol para la igualdad", un esdeveniment que se celebrarà entre avui i el diumenge a la ciutat de Mallorca amb la col·laboració de les federacions espanyola i balear. L'esdeveniment arrencarà aquesta nit amb una gala al Port de Sòller. Demà hi haurà uns tallers infantils al camp de futbol de Can Mayol, a Sòller i a la tarda hi haurà una taula rodona. Diumenge es jugarà un partit de futbol amb les seleccions balears sub-12 i la final de la Copa Autonòmica Balear femenina.