La JET s'imposa per 72 a 40 al Can Parellada en partit avançat

Bàsquet. Segona Catalana femenina

04.10.2019 | 04:00

En partit avançat a la segona jornada de Lliga del grup primer de la Segona Catalana femenina, la JE Terrassa Sermatec es va imposar amb gran comoditat al Clínica Dental Can Parellada. La JET va sumar la seva segona victòria consecutiva a la competició en imposar-se al derbi per 32 punts de diferència (72-40). Gràcies a aquest triomf, les terrassenques lideren la classificació, mentre que l'equip de Can Parellada acumula ja dues derrotes. A la tercera jornada, el diumenge dia 13, la JET visitarà el Vilassar de Dalt i el Clínica Dental Can Parellada al Llefià.