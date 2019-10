Encara hi ha 30 inscripcions disponibles

04.10.2019 | 04:00

Les inscripcions per prendre part en aquesta onzena edició de l'Spinning Day estan ja tancades, però tots aquells que estiguin interessats a participar-hi a darrera hora tenen una última opció. Hi ha encara trenta bicicletes lliures per a la primera de l'activitat, demà dissabte entre les 12.15 i les 13.15 del migdia. Totes aquelles persones que estiguin interessades a prendre part en aquesta activitat esportiva de caràcter solidari poden adreçar-se a la mateixa plaça Vella el mateix dissabte a partir de les onze del matí. Abonant els 12 euros que costa la inscripció podran participar en la primera pedalada. Aquesta activitat, ja plenament consolidada dins del calendari esportiu de la ciutat, arriba enguany a l'onzena edició. La primera es va desenvolupar a la Plaça Didó, davant de l'Squash 4. Les nou següents han tingut com a escenari la Plaça Vella excepte una, que per culpa de la pluja es va haver de traslladar al Vapor Ventalló.