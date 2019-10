Corredera jugarà avui a Riazor contra Azerbaidjan a la prèvia de l'Europeu

Futbol

04.10.2019 | 04:00

La jugadora terrassenca de la UD Levante Marta Corredera és una de les convocades per iniciar avui amb la selecció espanyola femenina la fase de classificació per l'Eurocopa femenina de l'any 2021 a Anglaterra. Un total de 48 seleccions lluitaran per les quinze places de l'Euro 2021, ja que Anglaterra està classificada com a amfitriona. Espanya està enquadrada al grup "D" i tindrà com a rivals la República Txeca, Polònia, Acerbaidjan i Moldàvia. Els equips estan dividits en nou grups. El campió es classificarà directament, mentre que les sis places restants sortiran d'uns "play off". Espanya debuta avui a dos quarts de deu a l'Estadi de Riazor i tancarà la fase de classificació el 22 de setembre vinent.