Tres victòries per al Natació en la segona jornada campionat català

Frontennis

03.10.2019 | 04:00

El Club Natació Terrassa va sumar tres victòries en la segona jornada del Campionat de Catalunya de frontennis per parelles en modalitat olímpica. En Primera Categoria, la parella "B" del club formada per Biel Vaghi i Albert Vaghi va vèncer la parella "D" integrada per Cesc Mateu i Víctor Modenes per 2 a 0. També va guanyar el seu partit la parella "A", que va derrotar el CP Santa Coloma per 2 a 0. Al seu torn, la parella "C", amb Vicenç Sellarès i Dani López, van caure contra el CF Igualada per 2 a 1. En Segona Categoria, Paco Nieto i Àlex Navarro van assolir el segon triomf consecutiu en batre el CD Terrassa per 2 a 1.