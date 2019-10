Primera Trobada Intergeneracional Ciutat de Terrassa

Escacs

03.10.2019 | 04:00

El Club d'Escacs Terrassa promou aquest dissabte la primera edició de la Trobada Intergeneracional Ciutat de Terrassa, prevista a la seu del club (carrer Font Vella, 40) a partir de les cinc de la tarda. Poden participar en la convocatòria jugadors veterans i novells fins a un límit de 100 participants. La inscripció per prendre part és gratuïta. L'objectiu dels promotors d'aquesta iniciativa és que els escacs serveixin com a teràpia preventiva en el desenvolupament de malalties cognitives i com a valuós recurs per a practicar gimnàstica mental.