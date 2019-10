Podi per Álvaro Robles al Gran Premi Ciutat El Prat de Llobregat

Ciclisme

03.10.2019 | 04:00

El ciclista Álvaro Robles, del Tot Net Terrassa Ciclisme Club, es va classificar en la tercera posició del GP Ciutat El Prat de Llobregat de la categoria júnior, disputat sobre una distància de 72 quilòmetres. Robles va arribar a la meta a 4 segons del guanyador de la cursa, Adrià Bartrina del Antiga Casa Bellsolà. Pau Torrent, del mateix equip que el guanyador, va finalitzar en la segona posició. Un altre representant del club egarenc va finalitzar entre els deu millors, en aquest cas Òscar Rota, que va també ser tercer en la classificació de la categoría de júniors de primer any. En la classificació per equips, el Terrassa Ciclisme Club es va fer amb la segona posició, només superat per l'Antiga Casa Bellsolà.