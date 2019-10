Les seleccions femenines d'Espanya i Canadà empaten a zero

Hockey

03.10.2019 | 04:00

La selecció espanyola femenina de hockey va empatar ahir a zero amb el Canadà en partit no oficial disputat a la ciutat belga d'Anvers. L'encontre servia de preparació de cara al Preolímpic i es va disputar sota una intensa pluja. Aquests dos equips s'han enfrontat en nombroses ocasions durant el darrer any. Malgrat la fortalesa defensiva de les canadenques, Espanya va disposar de nombroses oportunitats per fer-se amb la victòria. Però cap d'elles va finalitzar al fons de la porteria del conjunt canadenc. Aquests dos equips tornaran a jugar avui, a la 1 de la tarda, també a Anvers.