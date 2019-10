Clínica Mi Tres Torres serà el servei mèdic de la Lliga BBVA Hockey Plus

L'acord tindrà beneficis pels jugadors de la Lliga BBVA Plus.

La Federació Catalana de Hockey i la Clínica Mi Tres Torres han signat un acord pel qual aquest centre es converteix en el servei mèdic de la Lliga BBVA Plus. Van signar el conveni el president de la Federació, Xavier Adell, i el president del Consell d'Administració de la Clínica Mi Tres Torres i de la Fundació Àlex, Gabriel Masfurroll. La Lliga BBVA Hockey Plus està dirigida a equips formats per persones amb discapacitat intel·lectual, amb el propòsit de fomentar la inclusió d'aquest col·lectiu en el món de l'esport. En les setmanes vinents, més d'un centenar de jugadors realitzaran les revisions mèdiques a la Unitat de Revisions de Mi Tres Torres.