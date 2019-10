El Cerdanyola, un rival amb molts coneguts

03.10.2019 | 04:00

Després de la victòria obtinguda el diumenge contra el Figueres, el Terrassa FC buscarà aquesta setmana la seva primera victòria fora de casa en un camp complicat com és el del Cerdanyola. Els egarencs es trobaran un rival amb forces cares conegudes a la seva plantilla. Cinc jugadors del Cerdanyola han passat pel vestidor terrassista. És el cas de Nils Puchades, que ha jugat les darreres temporades en el Terrassa. Un altre jugador que recentment ha passat pel conjunt terrassista és el defensa David López. Altres jugadors coneguts per l'afició egarenca són Alberto García, Manu Martín i Rubén. El Cerdanyola arriba a aquest partit en un moment de necessitat després de caure per 4 a 0 al camp de l'Europa. L'equip dirigit per Toni Carrillo té tres punts menys que el Terrassa. Va començar la Lliga de forma molt positiva guanyant els dos primers partits, però després només ha sumat dos punts en quatre jornades. Al seu camp ha guanyat al San Cristóbal, per després perdre amb l'Hospitalet i empatar amb el Banyoles.