La Casa del Hockey, un projecte que pren forma

Els presidents dels clubs locals i de Hockey per Terrassa, amb l'alcalde i els regidors Miguel Ángel Moreno i Isaac Albert.

03.10.2019 | 04:00

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha reiterat als clubs de hockey de la ciutat la voluntat d'habilitar l'edifici de l'antic ajuntament, situat al Raval de Montserrat, com a seu de la Casa del Hockey, una vella reivindicació de les entitats terrassenques. L'edifici ja és de titularitat municipal (era propietat de la Fundació Institut Industrial) i, per tant, es pot iniciar el procediment per destinar-ho a nous usos. Aquest va ser un dels temes tractats en la reunió que ahir va mantenir ...