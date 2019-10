Bona actuació del CN Terrassa en el II Open de Frontennis de La Maurina

Frontennis

03.10.2019 | 04:00

El Club Natació Terrassa va quallar una actuació notable en el II Open de Frontennis de La Maurina en categoria olímpica i infantil que va disputar-se el cap de setmana passat. En categoria olímpica, el triomf va correspondre a José Juan Cuesta i Marc Esteve, que van derrotar la parella del club integrada per Pol Dalmases i Albert Domínguez per un ajustat 24 a 23. Un altre jugador del club, Vicenç Sellarès, va classificar-se en tercer lloc, fent parella amb Joan Barniol, del CF Berga. En categoria infantil, Adrià Gómez, membre de l'escola del CN Terrassa, va vèncer en companyia d'Arnau Esteban, del CEM Bac de Roda. Gómez i Esteban van derrotar la parella egarenca formada per Biel Vaghi i Javier Alarcón. Així mateix, Arnau Hortigüela, també del club egarenc, va ser tercer fent parella amb Pau Vergara, del CF Igualada.