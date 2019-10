Al Terrassa li va faltar intensitat

Handbol. lliga Catalana

Redacció

02.10.2019 | 04:00

Primera jornada i primera derrota per l'Handbol Terrassa, que va caure per quatre gols de diferència (30-34) al pavelló de Can Jofresa davant d'un Handbol Gavà que va portar sempre la iniciativa en el marcador. Els homes que prepara Xavi Font van mostrar des dels primers minuts poca intensitat defensiva, una circumstància que els va anar penalitzant a mesura que avançaven els minuts. Ni els deu gols de Jairo Gómez ni els cinc aconseguits pel pivot ...