Bàsquet

02.10.2019 | 04:00

El pavelló de Can Jofresa serà l'escenari avui, a partir de les 21.30 hores, del derbi local de Segona Catalana femenina entre la JE Terrassa i el Bàsquet Can Parellada. L'encontre s'ha avançat a la jornada d'aquest cap de setmana. La JET arriba al mateix després de la victòria aconseguida a la primera jornada de Lliga, en la que el Can Parellada va sumar la primera derrota.