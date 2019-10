Derrota del CV Terrassa masculí al "tie break" d'un partit molt igualat

Voleibol

02.10.2019 | 04:00

El CV Terrassa masculí va caure per 3 a 2 a la pista dels Panteres Grogues en el primer partit de la Lliga de Segona Catalana. L'encontre va ser molt emocionant entre dos equips que en cap moment es van rendir. Els egarencs es van apuntar el primer set per 19-25 mostrant la seva millor versió. En el segon set es van veure clarament superats per 25 a 8, però es van anotar el següent per 22 a 25. Quan més a prop estaven de la victòria, van cedir per 25 a 22 en el quart set i per 15 a 8 en el "tie break" decisiu.