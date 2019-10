Ballart reitera la voluntat d'apostar per la Casa del Hockey

Hockey

Josep Cadalso

02.10.2019 | 13:00

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha reiterat als clubs de hockey de la ciutat la voluntat d'habilitar l'edifici de l'antic ajuntament, situat al Raval de Montserrat, com a seu de la Casa del Hockey, una vella reivindicació de les entitats terrassenques. L'edifici ja és de titularitat municipal i, per tant, es pot iniciar el procediment per destinar-ho a nous usos. Aquest ha estat un dels temes tractats en la reunió que aquest dimecres ha mantingut Hockey per Terrassa amb Ballart. Han assistit a la mateixa el president de l'entitat, Francesc Salvatella, i els presidents dels quatre clubs locals: Lidia Martí, del CD Terrassa; Pere Marcet, del Club Egara; Josep Maria Biosca, de l'Atlètic Terrasa; i Raül Galy, del Línia 22. També han participat Isaac Albert, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i el regidor d'esports, Miguel Ángel Moreno.

Jordi Ballart ha mantingut la voluntat d'aplicar els acords signats en el seu moment en el pacte de ciutat acordat entre les forces polítiques i les entitats locals del món del hockey i, fins i tot, portar-lo al ple municipal perquè el mateix sigui aprovat en sessió plenària pels grups representats a l'ajuntament.

En referència a la Casa del Hockey, no s'ha establert cap calendari per posar-la en marxa encara que la voluntat és agilitzar els terminis d'acord amb les actuacions de millora que s'hauran de fer en l'edifici. Les possibilitats que ofereix l'antic ajuntament obririen les portes a ubicar també en el mateix al Servei d'Esports de l'Ajuntament. I es valora com a opció disposar de delegacions tant de la Federació Catalana de Hockey com de l'Espanyola. A la trobada també s'ha parlat de la candidatura de Terrassa al Mundial femení de 2022.