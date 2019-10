Atlètic i Club Egara, classificats per a les semis del Campionat de Catalunya

Hockey

02.10.2019 | 04:00

En la penúltima jornada de la fase regular del Campionat de Catalunya de la Divisió d'Honor masculina, l'Atlètic es va imposar per 2 gols a 3 a Les Pedritxes davant del CD Terrassa, mentre que el Club Egara va caure per 4 a 3 a l'Eduardo Dualde davant del RC Polo. En l'altre partit de la jornada, el Júnior es va imposar també per la mínima (3-2) al FC Barcelona. Els de Can Salas van guanyar gràcies a dos gols de Pol Parrilla i un de Quim Malgosa ...