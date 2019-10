El Sant Pere en té prou amb la segona part

Bàsquet. Segona Catalana

01.10.2019 | 04:00

El CB Sant Pere Solmania ha retornat a Segona Catalana per la porta gran. Els de Pep Aijón en van tenir prou amb una magnífica segona part per sumar la primera victòria de la temporada. Durant els primers 20 minuts l'Esparreguera va ser capaç d'aturar el potencial egarenc: 26-34.A la segona meitat, la diferència va seguir creixent i va ser quan millor va ser capaç de jugar el Sant Pere. Al final, còmoda victòria per 56 a 74 contra un ...