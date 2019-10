Relliscada d'un Juan XXIII que no acaba de carburar

Futbol. Tercera Catalana

01.10.2019 | 04:00

El Juan XXIII continua sense conèixer el triomf després de caure a casa per una dolorosa golejada davant d'un Olímpic Can Fatjó que apunta a aspirant a estar entre els llocs de privilegi de la classificació. El conjunt egarenc no va poder fer res enfront dels rubinencs, que al descans ja dominaven per un clarificador 0 a 4.CF CS JUAN XXIII, 1Erik García, Contreras, Hita (Yeray, m. 54), Neila, Jorge (Toni Sánchez, m. 75), Iván ...