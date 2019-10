El Pueblo Nuevo 2002 va saber remuntar fora

Futbol. Quarta Catalana

01.10.2019 | 04:00

El Pueblo Nuevo 2002 va confirmar el seu bon inici de temporada en vèncer a domicili, per un ajustat 1 a 2, a un Escola Pia Terrassa que, al contrari, no ha iniciat bé la Lliga. Tot i que els locals es van avançar per mitjà d'Almirall, els visitants van saber remuntar amb els gols d'Ismael, al minut 29, i de Samuel, a la represa.Escola Pia Terrassa, 1Xavi Jurado, Cortina, Llongueras, Almirall, Serrracanta, Martí Martínez, Alexander, Torras, Jan ...