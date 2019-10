Partidàs per començar

Waterpolo. Divisió d'Honor

Jordi Guillem

01.10.2019 | 04:00

Enmig de la voràgine generada per la classificació per a la fase de grups de la Champions League, el CN Terrassa va debutar a la Lliga rebent la visita d'un rival directíssim, un CN Barcelona que no li va posar les coses gens senzilles. En un duel trepidant i ple d'emoció i gols, els de Dídac Cobacho van acabar empatant a dotze. Qualsevol resultat hagués estat just en aquest partit ple d'alternatives. Els dos primers quarts van ser pels de Toni ...