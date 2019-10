El Matadepera s'estrena amb un solvent triomf

Bàsquet. Segona Catalana

01.10.2019 | 04:00

Gran estrena del Matadepera en la que, d'una vegada per totes, ha de ser la temporada de la confirmació, la temporada en què la regularitat ha de ser el patró per tal d'intentar assolir els objectius.Els de Jordi Bargalló no van donar cap opció al Solsona, un rival que al final del primer quart ja va veure el potencial visitant: 13-24. A partir d'aquí l'avantatge va créixer i el Matadepera va sumar el primer triomf de la temporada de manera molt còmode i lluny de casa, una assignatura pendent ...