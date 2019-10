El Matadepera debuta amb una clara victòria 

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

01.10.2019 | 04:00

Gran posada en escena del Matadepera. Les de Laura de la Rubia van certificar un còmode triomf a la segona part, on va ser capaces de pujar el to defensiu i incomodar de manera definitiva al Sant Nicolau. Al final, victòria fàcil i bones sensacions per un Matadepera que està cridat a ser un dels equips potents del seu grup.CB MATADPERA, 62Comellas (11), Trullàs (15), Ricart (7), Martinez (6) i Payan (4), cinc inicial, Soler (2), Cornet (6), Erencia, ...