L'Europa no dóna opció al Viladecavalls

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

01.10.2019 | 04:00

Un primer quart molt dolent no va permetre al Viladecavalls lluitar per sumar la primera victòria de la temporada i, per tant, estrenar-se amb un triomf. Les de Marc Mora, tot i això, van intentar competir i al minut 30 es van situar a només 7 punts, però no van poder donar la volta al partit.

CB VILADECAVALLS, 24

Cancela (8), Pleguezuelos (10), Sampietro, López i Moreno (4), cinc inicial, Boada, Sanchez, Viñolas, Valenzuela i Ibáñez (2).

EUROPA INTER. SCHOOL, 40

Garretas (4), Suñe (5), Esgleyes (4), Bosch (2) i Darde (17), cinc inicial, Chulilla, Totosaus, Arroyo (2), Guijarro (3), Piro, Codina (3) i Bayona.

Àrbitre. Gallardo.

Parcials. 3-12, 13-26, descans, 24-31, 24-40.