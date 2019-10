Immillorable debut d'un excel·lent CN Terrassa

Bàsquet. Primera Catalana femenina

Joan Fitó

01.10.2019 | 04:00

Gran estrena del CN Terrassa en el seu retorn a la Primera Catalana. Les de Jordi Sociats van signar un debut immillorable, a casa i davant d'una gran expectació. La victòria, basada sobretot en dos conceptes com la defensa i el bon treball col·lectiu va ser cuinada a foc lent, amb molts matisos i diferents etapes durant el mateix partit.Els primers compassos van ser locals, amb un Sant Cugat que no va ser capaç de reaccionar a la intensitat proposada per un CN Terrassa que, a més, va trobar ...