La greu lesió de Coto va aturar el partit 20 minuts

Futbol. Tercera Divisió

01.10.2019 | 04:00

El partit entre el Terrassa FC i el Figueres va estar marcat per la greu lesió que es va produir el jugador visitant Carles Coto en el primer temps. En una disputa amb el terrassista Coro al minut 17, es va lesionar greument en caure a terra. Des del primer moment es va veure que es tractava d'un problema important, raó per la qual es va demanar la presència d'una ambulància per poder retirar el jugador del terreny de joc i traslladar-ho a un centre hospitalari. Aquest fet va fer que el partit ...