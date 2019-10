Empat agredolç d'un Can Trías sense encert

Futbol. Segona Catalana

01.10.2019 | 04:00

Empat de sabor agredolç el que va sumar el Can Trías al camp de l'Atlètic Gironella. Els de Sergio López, que havien sumat 9 punts dels 9 possibles en els tres anteriors compromisos, van desaprofitar una bona ocasió per seguir guanyant però, entre la falta d'encert i les precipitacions a l'hora de l'última passada, els va condemnar a sumar només un punt.El matx va començar amb una gran opció per Juanito, però el ...