Un cop dur per a l'expedició figuerenca

01.10.2019 | 04:00

Xavier Agustí, entrenador del Figueres, va admetre que els seus jugadors es van veure afectats per la greu lesió patida per Carles Coto a la primera part del partit. "Ha estat un cop dur, però penso que ens hem sabut sobreposar", va explicar. "És un jugador que ens havia d'aportar lideratge i veterania. Veure una lesió així afecta a qualsevol, perquè saps que en una propera jugada et pot afectar a tu. En tot cas, l'equip ha continuat al partit, concentrat." Agustí va admetre que els canvis del Terrassa van ser determinants. "La clau, més que el canvi de sistema, han estat les dues incorporacions que han revolucionat el partit. Han donat la espurna que li faltava al Terrassa. Han incorporat múscul, alçada i velocitat."