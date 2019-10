Amarg retorn a Tercera Catalana del Can Parellada

Bàsquet. Tercera Catalana

01.10.2019 | 04:00

El Can Parellada es va estrenar a Tercera Catalana amb una dura derrota contra el Sant Andreu de Natzaret. El tòpic diu que quan no han de sortir les coses no surten, i així va ser. Els egarencs no van trobar en cap moment la manera d'incomodar a un rival molt superior.A.E. SANT ANDREU NATZARET, 81Baena (6), Corella (8), David Peña (10), Kevin López (12) i Díaz (7), cinc inicial, Daniel Peña (3), Ardil (5), Marc Pérez, Nil López (26), ...