Àlex i Kilian lideren la remuntada

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

01.10.2019 | 04:00

Un partit de futbol no és una història de relat únic. I en 90 minuts és capaç de contenir múltiples universos de discurs ben diferent, en què un equip és capaç de transitar entre la tragèdia i l'eufòria de forma gairebé imperceptible. El Terrassa està molt acostumat aquesta temporada a protagonitzar mutacions notables durant un mateix partit, sigui per la immaduresa de l'equip com a col·lectiu en aquest tram de la temporada o pels dèficits que el seu futbol mostra de forma repetida. Aquest ...