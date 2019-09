El Terrassa - Figueres, aturat vint minuts per una greu lesió de Coto

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

29.09.2019 | 18:45

El partit de futbol de la Tercera Divisió entre el Terrassa FC i la UE Figueres, que es juga aquest diumenge al Camp Olímpic, ha estat aturat durant vint minuts com a conseqüència d'una greu lesió del jugador visitant Carles Coto. L'incident s'hi ha produït al minut 17 de la primera part, en una disputa entre Coto i Coro que ha acabat amb una falta del jugador visitant. No obstant això, en la caiguda ha sofert una greu lesió i el joc ha estat aturat amb el jugador estès a la gespa, a l'espera de l'arribada dels serveis mèdics. Ha estat precís el desplaçament d'una ambulància, que ha retirat al futbolista del terreny de joc per al seu trasllat a un centre hospitalari.