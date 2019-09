Remuntada d'orgull del Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

29.09.2019 | 20:13

Dos gols de cap, el primer d'Arranz i el segon d'Àlex Fernández, han donat la victòria al Terrassa FC davant la UE Figueres al Camp Olímpic aquest diumenge. Els egarencs han remuntat un 0 a 1 advers al segon temps en un partit marcat per la greu lesió del visitant Coto al primer temps, que va tenir el partit aturat per espai de vint minuts.El conjunt de Xevi Molist ha estat molt desencertat en bona part de l'encontre, però una espectacular reacció als darrers vint minuts l'ha permès remuntar un marcador en contra.

La primera part ha estat marcada per la greu lesió del visitant Carles Coto al minut 17. El futbolista del Figueres s'ha lesionat en una disputa de la pilota amb Coro, que va ser castigada amb falta del jugador figuerenc i el joc ha estat aturat per espai de vint minuts. Des del primer moment es va apreciar la gravetat de la lesió. Coto va quedar estès a la gespa, a l'espera de la presència dels serveis mèdics. Una ambulància es va traslladar al Camp Olímpic per evacuar el futbolista a un centre hospitalari.

Aquest incident va trencar la primera part en dues. Però el futbol del Terrassa va estar lluny de l'esperat, molt discontinu, erràtic i amb poc ritme, sobretot en la faceta ofensiva. De fet, el Terrassa només ha generat perill en dues faltes de Coro que el porter visitant ha tret de l'escaire en les dues ocasions. El Figueres, en canvi, ha trobat vies d'arribada a la contra per les bandes. Ja al minut 7 Genís ha tret una pilota de la línia de gol després d'una acció en què Pepu Soler ha superat Ortega. Aquest mateix jugador ha estat a punt d'aprofitar una greu errada d'Ortega i Genís Balaguer ha estavellat una rematada a l'exterior de la xarxa en una incorporació des del lateral.

El partit s'ha complicat en començar la segona part, amb un Terrassa perdut i un Figueres que ha marcat el 0 a 1 en el minut 51, mitjançant Iván. Els locals han passat per moments delicats, però l'entrada d'Àlex Fernández i Kilian al minut 64 ha canviat l'equip. El Terrassa ha reaccionat amb orgull i Arranz ha empatat després d'aprofitar una bona centrada de Prado. Al minut 82 ha arribat el 2 a 1, en aquest cas d'Àlex Fernández amb una nova rematada de cap a la sortida d'un corner