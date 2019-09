El Terrassa FC vol seguir guanyant a l'Olímpic

Futbol. Tercera División

Josep Cadalso

28.09.2019 | 04:00

Tercer partit del Terrassa FC al Camp Olímpic, on els egarencs buscaran demà, a les 6 de la tarda, la tercera victòria com a locals per no despenjar-se de la zona alta de la classificació. El visitant en aquesta oportunitat serà el Figueres, un equip que diumenge passat va obtenir el primer triomf de la temporada després d'un començament decebedor. Mantenir l'efectivitat a casa és obligat per l'equip de Xevi Molist, a causa de la poca producció de punts en els desplaçaments. Cal recordar que ...