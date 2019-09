Can Parellada i JE Terrassa comparteixen categoria però tenen diferents objectius

Bàsquet. Segona Catalana femenina

Joan Fitó

28.09.2019 | 04:00

Can Parellada i JE Terrassa compartiran grup a Segona Catalana. Tot i el descens de categoria, la JE Terrassa ha estat capaç de mantenir el bloc de la temporada passada, un fet que els últims anys no era habitual a Can Jofresa. Això ha despertat un fil d'il·lusió en un equip que aspira a créixer i on la joventut i l'ambició són els principals aliats en aquest nou curs. El fins ara tècnic i director esportiu de l'entitat Israel ...